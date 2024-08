Sturz auf bekanntem Wanderweg: Radler verstorben

Der Deutsche war am 9. Juli in einer vierköpfigen Gruppe auf der „Via Claudia“ von Landeck in Richtung „Gogglesalm“ unterwegs gewesen und an einer sehr schmalen Stelle vom Weg abgekommen. Daraufhin war der Mountainbiker acht bis zehn Meter über sehr steiles Gelände auf einen Forstweg gestürzt und hatte sich dabei schwere Rückenverletzungen zugezogen. Der Hubschrauber hatte ihn in die Klinik nach Innsbruck geflogen.