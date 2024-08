Donald Trump als „Ober-Gangster“

George Clooney, Barbra Streisand, Ben Affleck, Reese Witherspoon, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Michael Douglas, Robert De Niro, Beyoncé und noch viele andere – Hollywood sowie die übrige Kunst- und Kulturszene in den USA stehen bei Wahlen in der Mehrzahl zumeist aufseiten der Demokraten, in diesem Fall also auf der Seite von Kamala Harris. Sogar der überzeugte Republikaner Arnold Schwarzenegger hat Donald Trump als den „schlechtesten Präsidenten aller Zeiten“ bezeichnet.