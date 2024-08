KTM 990 Duke: Das Bad Bike mit der Monster-Maske

Wild ist da zunächst mal die Erscheinung. So eine Frontmaske muss man sich erst einmal trauen. Der eine oder andere könnte vermuten, dass da etwas fehlt, eine Streuscheibe oder eine Abdeckung, aber nein, das gehört so. Not a bug, but a feature. Wobei „bugs“, also Insekten, hier häufige und besonders unwillkommene Gäste sind – sie zerplatzen nicht so wie sonst auf glatten Flächen und lassen sich abwischen, sondern verteilen sich in unzähligen Kanten. Sie aus den Winkeln zu carven ist lästig, aber er zahlt sich aus. Denn wir haben hier einen Freudenspender erster Güte, der sich praktisch keine Schwäche leistet.