Umjenovic fällt mit schwerer Knieverletzung aus

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Stefan Umjenovic und seinem Verein SW Bregenz als bittere Realität erwiesen. Der 28-jährige Innenverteidiger verletzte sich beim 2:1-Cupsieg gegen den SC Schwaz so schwer am Knie, dass er in den nächsten Tagen operiert werden muss und dem Zweitligisten sehr lange fehlt.