Zinswende belastete Geschäft der Volksbank

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 verringerte sich bei der Volksbank Vorarlberg der Nettozinsertrag um 2,5 Millionen Euro auf 31,56 Millionen Euro. Der Provisionssaldo ging um 577.000 Euro auf 18,22 Millionen Euro zurück – und das trotz einem Mehr an Kundenforderungen wie auch Kundeneinlagen. Die Forderungen an Kunden stiegen von 1,70 auf 1,76 Milliarden Euro an, die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden von 1,20 auf 1,25 Milliarden Euro. „Erfreulich ist, dass die bereits im Jahr 2024 eingeleitete Trendwende bei privaten Wohnbaufinanzierungen seit Beginn dieses Jahres deutlich spürbar ist und wir damit den Turnaround geschafft haben“, sagte Volksbank-Vorarlberg Vorstandsvorsitzender Gerhard Hamel.