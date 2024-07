„Ich habe selten so einen Spirit gesehen wie hier“

„Jeder zieht voll mit und ich haben selten bei einer Mannschaft selten von Beginn an so einen Teamspirit erlebt. Da haben Trainerteam und Vorstand wirklich ein charakterlich und spielerisch starkes Team zusammengestellt, Hut ab!“ Jetzt liege es an den Spielern, die erhoffte Leistung abzuliefern, weiß Umjenovic, der heute mit den Bregenzern bei Röthis (18) testen wird.