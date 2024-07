Umjenovic-Verletzung trübte Bregenzer Cup-Sieg

Keine Blöße gab sich Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz in der ersten Cup-Runde beim SC Schwaz. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es – der vom GAK ins Ländle zurückgekehrte – Jan Stefanon, der die Festspielstädter nach einem schlecht abgewehrten Eckball per sehenswertem Volley beim Westligisten in Minute 54 in Führung brachte.