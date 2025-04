Navi gefolgt: Lkw kippte in Bürs fast in Bachbett

Navigationssysteme errechnen den schnellsten Weg, nicht immer ist dieser Weg aber auch geeignet für das Kfz: So geschehen am Montag in Bürs. Dort war ein 49 Jahre alter Mann aus der Türkei mit seinem Lkw unterwegs. Das Navi lotse den Mann auf den Aulandweg. Bei einer Kreuzung kam der mit 20 Tonnen beladene Lkw dann von der Fahrbahn ab, kippte und drohte, in den Bach zu stürzen.