ÖSV-Damen hatten beim Mallorca-Camp viel Spaß

Knie hält nach Kreuzband-OP

Nach ihrem Kreuzbandriss, den sie sich am 28. September beim Training in Chile zugezogen hatte, arbeitet die 25-jährige Tschaggunserin an ihrem Comeback. „Meinem linken Knie geht es bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich sehr gut“, freut sich die Atomic-Pilotin. „Da ich im vergangenen Winter allerdings immer wieder mal krank war, liege ich ein bisschen hinter dem Zeitplan. Ursprünglich war vorgesehen, dass ich Ende Mai erstmals wieder auf Schnee darf. Das muss jetzt noch ein wenig warten.“