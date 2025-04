Royals und First Ladys mit Trauerschleier

Die royale und politische Elite ist in Rom versammelt, um von Papst Franziskus Abschied zu nehmen – und der Vatikan hat im Hinblick auf den Dresscode klare Ansagen gemacht! Erste Bilder der Ankömmlinge zeigen eine beeindruckende Riege von Königinnen und First Ladys, die sich dem strengen Protokoll beugen und in tiefes Schwarz gehüllt sind.