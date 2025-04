Oilers, Devils und Canadiens verkürzen auf 1:2

Im Westen schrieben die Edmonton Oilers durch ein 7:4 gegen die Los Angeles Kings erstmals an. Im Osten setzten sich die New Jersey Devils 3:2 nach Verlängerung gegen Carolina durch. Die Montreal Canadiens schlugen die Washington Capitals 6:3 und feierten damit den ersten Sieg in der 1. Runde der „best of seven“-Serie nach zwei Niederlagen.