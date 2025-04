Salzburgs Meistertrainer wechselt nach München

Der 46-Jährige hatte in Salzburg eine sehr erfolgreiche Zeit. In seinen zwei Jahren gewann er in beiden Saisonen die Meisterschaft – der Verein holte zuletzt gegen den KAC den vierten Meistertitel in Folge. Dass Erfolg Begehrlichkeiten weckt, ist im Sport nichts Neues. „Der Schritt nach München ist nur möglich aufgrund der Arbeit, die wir in Salzburg verrichtet und was wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben. Das alles konnte nur passieren, weil die Spieler und das Staff-Team an einem Strang gezogen und alles getan haben, was es braucht, um Meisterschaften zu gewinnen“, dankt der Coach.