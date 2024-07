11.000 Stauflüchtlinge am Wochenende ausgebremst

Wenn in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien starten, rollen alljährlich regelrechte Blechlawinen durch Tirol. So auch in diesem Jahr. Entsprechend kontrolliert wurden die Abfahrverbote. Die Bilanz: Allein am zurückliegenden Wochenende wurden rund 11.000 Fahrzeuge vom niederrangigen Straßennetz auf die Hauptverkehrsrouten zurückgeleitet, berichtete das Land Tirol am Montag.