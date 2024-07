Auf den Straßen in Tirol wird es ziemlich eng

Der Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg und das Ferienende in Sachsen und Thüringen bringen laut ARBÖ einen vorläufigen Höhepunkt im Reiseverkehr. „Der Reisetag schlechthin wird auch an diesem Wochenende wieder der Samstag sein. Bereits ab Freitagabend und in der Nacht auf Samstag wird es auf den klassischen Staustrecken zu Verzögerungen kommen. Am Samstag werden die Staus wahrscheinlich bis in den späten Nachmittag andauern“, heißt es in einer Mitteilung.