Nächstes Nadelöhr für Urlauber: Sperre am Reschen

Neben der Luegbrücke auf der A13 droht mit dem Bau der Kanzelgalerie auf der Reschen-Bundesstraße ab September in Tirol eine weitere Engstelle. 40 Millionen Euro verschlingt der Bau in schwierigem Gelände. Das nächste Mega-Projekt hat das Land bereits in Vorbereitung: Eine Umfahrung für den verkehrsgeplagten Reither Ortsteil Leithen.