So teuer wird der Wahlkampf bis September

Das pinke Wahlkampfbudget beträgt 3,4 Millionen Euro. Darin sind beispielsweise Werbung, Veranstaltungen, Flyer und die Personalkosten im Wahlkampf enthalten. Die „Reformkraft on Tour“ startet am 6. August in Altmünster. Plakate will die Partei Mitte August und Anfang September präsentieren.