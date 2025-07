Frau verdurstet? Massive Vorwürfe gegen Pflegeheim

„Heim möchte nicht, dass ich Akte in die Hände bekomme“

Frau S. ist verzweifelt. Die Info, dass sie die Akte über die Pflegeanwaltschaft anfordern könne, sei ihr vom Casa Marienheim nicht mitgeteilt worden. „Ein Beweis für mich, dass sie nicht möchten, dass ich die Akte in die Hände bekomme“, so die trauernde Tochter. Weitere Schritte gegen das Heim wären für sie jetzt nur noch über einen Rechtsanwalt möglich. „Doch ich bin Mindestrentnerin und so sind mir die Hände gebunden.“