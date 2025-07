Warum Gemeinderatssitzung wiederholt werden muss

FGM-Gemeinderat schaltet auch Staatsanwalt ein

Damit ist die Sache aber nicht zu Ende: FGM-Gemeinderat Fleischhacker hat auch eine Anzeige gegen Bürgermeister Balogh und den Amtsleiter bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eingebracht, unter anderem wegen des Verdachtes auf Beweismittelfälschung und Missbrauch der Amtsgewalt. Konkret geht es um die Erklärungen gegenüber der Aufsichtsbehörde. „Es ist unfassbar, was man an Unwahrheiten, in der Stellungnahme geschrieben hat“, so Fleischhacker.