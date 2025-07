Wird Österreich bald zur Teilzeit-Republik?

Österreichs Wohlstand basiert auf Leistung

Nun rückt in der „Krone“ die Wirtschaftskammer aus, um Hattmannsdorfer den Rücken zu stärken. „Die Aussagen des Finanzministers gehen an der Realität vorbei. Unser Wohlstand basiert auf Leistung – nicht auf Teilzeit als Lebensmodell“, kontert WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger. Laut AMS-Daten vom Juni 2025 befinden sich rund 250.000 unselbstständig Beschäftigte in sogenannter „Lifestyle-Teilzeit“, das heißt: ohne Betreuungspflichten, Pflegeverantwortung oder Weiterbildung. Besonders betroffen sind demnach Frauen – über 236.000 sind laut Statistik Austria in Teilzeit, obwohl sie Vollzeit arbeiten könnten.