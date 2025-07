Austria ist vor Georgiens Zweitligisten gewarnt

Einen Tag später wurde Österreichs 100-facher Teamspieler vor dem Rückspiel in der Conference League gegen Ilves Tampere von den Fans gefeiert. Nach Schlusspfiff feierten in Wien allerdings nur die Finnen – im Elfmeterschießen platzte der violette Europacuptraum im Elfmeterschießen, die Veilchen scheiterten am ersten Gegner. Dragovic verfolgte das peinliche Aus von der Tribüne aus mit.