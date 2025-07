Ein neuer Abwehrspieler für WAC-Coach Kühbauer

Neuer Spieler wird am Mittwoch präsentiert

Und Trainer Didi Kühbauer erhielt das, was er seit Wochen von der Vereinsführung fordert: Verstärkung für den Kader! Der 20-jährige Ivorer Adama Drame reiste am Dienstag mit Manager Dudu Dahan nach Wolfsberg an, soll auch schon seinen Vertrag beim amtierenden Cupsieger signiert haben.