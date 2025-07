Misolic: „Bin in der Lage, den Titel zu holen“

Misolic: „Bin sogar in der Lage, den Titel zu holen“

Nächster Gegner im Kampf um sein zweites Viertelfinale in der Gamsstadt nach seinem sensationellen Lauf ins Endspiel vor drei Jahren, ist Van de Zandschulp. „Das wird natürlich ein schweres Match werden, er wird aggressiver spielen als Tomas.“ An 2022 versuche er nicht zu oft zu denken, aber: „Ich spiele wirklich gut, und ich glaube, dass ich sogar in der Lage bin, den Titel zu holen.“