Hängen uns die Norweger auch noch im Fußball ab?

Norwegen bringt in diversen Sportarten Weltklasse-Athletinnen und Athleten am Fließband hervor. In vielen Disziplinen haben die „Wikinger“ Österreich bereits den Rang abgelaufen. Auch der Fußball erlebt aktuell einen Aufschwung. Woran das liegt? Die „Krone“ hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht.