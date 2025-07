Kunden entlasten – und Konzerne sollen es zahlen

So soll der neue Tarif funktionieren

Für einen Grundbedarf an Strom – aktuell sind pro Haushalt 2.900 kWh festgeschrieben – soll der Netto-Strompreis nur noch sechs Cent betragen. Aktuell liegt der Marktpreis zwischen 12 und 16 Cent. Damit würden rund eine Viertelmillion Haushalte je um 300 Euro entlastet, so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Wer besondere medizinische, stromintensive Geräte daheim habe, bekomme zusätzliche Unterstützung.