Tier ausgewichen: Auto überschlug sich im Wald

Der 31-jährige Inder, der in Graz lebt, war kurz nach 6 Uhr in Wolfgruben bei St. Ruprecht unterwegs. Laut seinen Angaben lief in einer Linkskurve ein Tier auf die Straße. Der Mann verriss sein Fahrzeug nach rechts, der rechte Vorderreifen geriet dabei in einen Betonkanal am Straßenbankett.