Überschwemmungen und Hagel in Lignano

Adria hat 30 Grad

Trotz des Unwetters in Lignano liegen die Temperaturen in der nördlichen Adria derzeit bei 30 Grad. „Die Adria hat Temperaturen wie die Malediven erreicht, ohne jedoch seine Farben zu haben“, sagte Meeresbiologe Roberto Danovaro. Immer mehr tropische Fische würden sich in dem Meer ausbreiten.