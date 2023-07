Schwere Unwetter tobten auch in Italien

Ein ungarisches Touristenpaar, das am Dienstagabend wegen der Unwetter in Schwierigkeiten geraten war, konnte auf einer Höhe von 2400 Meter lokalisiert und in Sicherheit gebracht werden. In der Adria-Hafenstadt Monfalcone wurde eine 80-jährige Frau gerettet, nachdem ein Ast ihr Auto getroffen hatte. Insgesamt gingen hunderte Anrufe bei der Feuerwehr ein.