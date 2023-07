Extremunwetter in Italien: Urlaub fällt ins Wasser

Filmreifes Lichterspiel am Himmel

Doch das Unwetter am Freitag war nicht die einzige Ausnahmesituation, die das Pärchen erlebte. Mittwochabend hielt der Mann ein erstaunliches Lichterspiel, welches sich ihnen am Himmel bot, mit seinem Handy fest. Die leichten Regenschauer wurden schnell zur Nebensache, als es am Himmel zu blitzen begann. Drei Stunden lang wurde der Himmel immer wieder von lila Blitzen durchzogen. Somit resümierte das Paar: „Spektakulärer als der Urlaubsort an sich war das Wetter.“