Wie man eine riesige Raumstation verglühen lässt

Auch die schieren Abmessungen des größten von Menschen gemachten Objekts im Weltraum legen nahe, dass es kein Kinderspiel wird: Mit fast 110 Metern ist die ISS so lang wie ein Fußballfeld, Breite und Höhe belaufen sich auf 80 bis 90 Meter. Ergibt 1200 Kubikmeter Lebensraum im All, die alle 94 Minuten um die Erde kreisen. Zumindest noch so lang, bis ein Hightech-Raumfahrzeug aus den USA den Flug der ISS beendet. Und so funktioniert es.