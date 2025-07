Salzburg in „Spieler-Tabelle“ vor Sturm und Rapid

Vizemeister Red Bull Salzburg steht in der „Tabelle der anderen Art“ der Vereinigung der Fußballer (VdF) wie im Vorjahr an der Spitze. Mit 98 von 100 möglichen Punkten war der Klub in der Befragung seiner Profis durch die Spielergewerkschaft deutlich voran, wie die VdF am Mittwoch veröffentlicht hat.