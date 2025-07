Derby-Krawalle: Haftstrafen für zwei Sturm-Fans

Zwei „Mitläufer“, darunter auch ein Grazer Volksschullehrer, konnten glaubhaft machen, dass sie eher zufällig in die Sache geraten waren und die Flucht antraten, als die Situation eskalierte. „Ja, ich bin auch über den Zaun geklettert, habe aber nicht wissentlich an etwas teilgenommen“, so der Lehrer. Der 29-Jährige sowie ein 34-jähriger Südoststeirer, beide bislang gerichtlich unauffällig, wurden freigesprochen.