Dreifacher Vater bei Kollision mit Zug getötet

Vor Stopptafel nicht angehalten

Der 40-Jährige wohnte nicht weit von der Unfallstelle entfernt. Er dürfte kurz nach 7 Uhr am Weg zur Arbeit den nahenden Triebwagen der Hausruckbahn übersehen haben. Laut Polizei soll er, ohne an der Stopptafel anzuhalten, in die Bahnkreuzung gefahren sein.