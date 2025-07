Totes Baby im Park: Erste heiße Spur zu den Eltern

Es war ein Bub. Viel mehr ist über das kleine Wesen, das ein geschockter Arbeiter am 5. Juli im Europapark nahe dem Wörthersee gefunden hatte, nicht bekannt. Die Leiche, eingewickelt in eine Stoff-Einkaufstasche des Möbelhändlers Jysk, dürfte bereits mehrere Tage versteckt in der Grünanlage gelegen haben, was die Spurensuche der Ermittler und der Gerichtsmedizin erschwert.