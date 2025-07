Offiziell fix! Geschlechtstest wird verpflichtend

Die Athletinnen müssen sich dabei einem Test auf das SRY-Gen unterziehen, wie der Verband am Mittwoch bekannt gab. Der Test soll das biologische Geschlecht überprüfen und erfolgt per Wangenabstrich oder Blutentnahme. Die Regel tritt zum 1. September in Kraft und gilt für alle Weltranglisten-Wettbewerbe und somit auch für die WM.