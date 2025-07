Archäologen gelang Sensationsfund in Tirol

„Kennzeichnend sind Korridore“

Seit einigen Jahren finden neue archäologische Ausgrabungen durch das Institut für Archäologien der Universität Innsbruck in diesem Gebiet statt. Dabei wurde bereits eine Reihe von Gebäuden freigelegt, die in den künstlich terrassierten Hang eingetieft waren. „Kennzeichnend für diese Gebäude sind aus großen Steinen in Trockenbauweise errichteten und mit monumentalen Steinplatten abgedeckten gewinkelten Korridore, durch die die Häuser betreten werden konnten“, sagt Florian Müller, Leiter der Ausgrabungen. Über diesen Gang gelangte man in die eigentlichen Innenräume.