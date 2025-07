Steirer rettet Mädchen (4) aus kaltem Atlantik

Auch harte Kerle brauchen einmal Urlaub. Eigentlich weilt Markus Schimpl gerade zum Schreiben in der Bretagne. Anfang der Woche wollte er ein paar Tage ausspannen. Der Weststeirer und ehemalige Jagdkommandoausbildner hat sich als Sicherheitsexperte ja weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Als er Dienstagmittag mit seinem Sohn in der Nähe von L’Arcouest am Strand weilte, war’s mit dem Müßiggang aber schnell vorbei.