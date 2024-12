„Es war Schicksal, dass wir überlebt haben“

Wenn der Wiener Unternehmer Eduard Issel (75) über den Tsunami 2006 spricht – verwendet er oft das Wort Schicksal. Schicksal sei es gewesen, dass er und seine Frau damals bei dem Ferienaufenthalt in Khao Lak in einem anderen Hotel als die Freunde, mit denen sie nach Thailand gereist waren, wohnten; Schicksal, dass davor ein Riff war; Schicksal, dass er kürzlich eine TV-Reportage über ein verheerendes Meerbeben in Papua-Neuguinea gesehen hatte, „und ich deshalb ahnte, was jetzt gleich geschehen würde“, als er am Vormittag des 26. Dezember das Wasser vor sich verschwinden sah.