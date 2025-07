Premieren-Meister überrascht – Red Bull stürzt ab

Premierensieger in der Bundesliga

Der neue Rasenmeister in Österreichs Profifußball heißt: SCR Altach! Der Verein aus Vorarlberg darf sich das erste Mal über diesen Titel freuen und löst somit Seriensieger Rapid Wien ab. Die Altacher Heimstätte überzeugte die Kicker, wurde mit einem Durchschnittswert von 8,28 bewertet. Das Ergebnis bestätigt den Vorwurf vieler Fans, der Verein würde zu viel in ihre Infrastruktur investieren und dabei den Kader vernachlässigen. Sportlich konnte man den Abstieg die letzten Jahre nur sehr knapp verhindern.