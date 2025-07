Spukhäuser, DJ-Kurse & Co.: Das alles fördert Linz

Von raschelndem Papier über lachende Gesellschaften bis zu nächtlichen Besuchen in Spukhäusern: Die Stadt Linz hat 200.000 Euro an Sonderförderungen vergeben – und einige der geförderten Kunstprojekte klingen ... überraschend. Was hinter den kreativen Konzepten steckt und warum manche jetzt die Stirn runzeln.