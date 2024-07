Drah di net um, der Kommissar geht um

Da gibt es einen sogenannten „Sideletter“, also eine Nebenabsprache, laut der die ÖVP das Vorschlagsrecht für den begehrten Posten hat. An diese fühlt sich der Koalitionspartner aber nicht mehr gebunden, weil sie noch aus der Ära Kurz stammt. Also hintertreiben die Grünen den Plan der ÖVP, Finanzminister Magnus Brunner nach Brüssel zu schicken.