„Kommunist“

Jetzt erhoffen die Demokraten sich Rückenwind für die sogenannten Midterm-Elections im November in einem Jahr, bei denen das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senates neu gewählte werden. Traditionell eine schwierige Wahl für die Partei, die den Präsidenten im Weißen Haus stellt. So könnte es den Demokraten dann tatsächlich gelingen, die knappte Mehrheit der Trump-Republikaner im Repräsentantenhaus zu knacken. Aber das große Fernziel bleibt natürlich die Präsidentschaftswahl in drei Jahren und die Rückeroberung des Weißen Hauses.