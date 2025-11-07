DNA-Vergleich brachte nun traurige Gewissheit

Die Anzeichen waren an sich klar, doch nun ist es fix: Jene zwei Leichen, die vor 15 Tagen in einem versunkenen Auto Lipno-Stausee in Tschechien entdeckt wurden, sind jene beiden Mühlviertler, die zehn Jahre vermisst waren. Ein DNA-Abgleich brachte jetzt die traurige Gewissheit.
Die Angehörigen von Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner wurden am Donnerstag informiert, und damit wurde die Vermutung zur Gewissheit: Jene beiden Leichen, die vor 15 Tagen in einem versunkenen Citroën im Lipno-Stausee (Tschechien) gefunden wurden, sind die beiden 26-jährigen Mühlviertler Freunde.
Auto wurde zufällig gefunden
Sie waren mehr als zehn Jahre lang verschwunden gewesen, als tschechische Militärtaucher am 22. Oktober bei einer Übung an einer Fähr-Anlegestelle das Wrack zufällig fanden. Es gab und gibt viele Spekulationen über die Umstände des Verschwindens und Todes der beiden Freunde – die Obduktion ergab aber keine Hinweise auf Fremdverschulden.
Noch fehlt das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung, doch der DNA-Abgleich ließ keinen Zweifel an der Identität der im Auto gefundenen Leichen.
Es bleibt rätselhaft
Ob je klar wird, was in der Nacht zum 12. September 2015 passiert ist, trauen sich Ermittler nicht zu sagen. Damals war das Duo nach einem Kartenspiel und laut Zeugen in alkoholisiertem Zustand Richtung Tschechien aufgebrochen. Möglich ist, dass sich die Freunde verirrt hatten, bei der Fährstation in den Stausee gefahren waren und dort hilflos ertranken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.