Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Tote im See

DNA-Vergleich brachte nun traurige Gewissheit

Oberösterreich
07.11.2025 06:00
Das Wrack des Citroëns stand „verkehrt“ im See. Möglich, dass sich der Wagen vorm Untergehen am ...
Das Wrack des Citroëns stand „verkehrt“ im See. Möglich, dass sich der Wagen vorm Untergehen am Wasser drehte.(Bild: Policie CZ)

Die Anzeichen waren an sich klar, doch nun ist es fix: Jene zwei Leichen, die vor 15 Tagen in einem versunkenen Auto Lipno-Stausee in Tschechien entdeckt wurden, sind jene beiden Mühlviertler, die zehn Jahre vermisst waren. Ein DNA-Abgleich brachte jetzt die traurige Gewissheit.

0 Kommentare

Die Angehörigen von Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner wurden am Donnerstag informiert, und damit wurde die Vermutung zur Gewissheit: Jene beiden Leichen, die vor 15 Tagen in einem versunkenen Citroën im Lipno-Stausee (Tschechien) gefunden wurden, sind die beiden 26-jährigen Mühlviertler Freunde.

Auto wurde zufällig gefunden
Sie waren mehr als zehn Jahre lang verschwunden gewesen, als tschechische Militärtaucher am 22. Oktober bei einer Übung an einer Fähr-Anlegestelle das Wrack zufällig fanden. Es gab und gibt viele Spekulationen über die Umstände des Verschwindens und Todes der beiden Freunde – die Obduktion ergab aber keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Noch fehlt das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung, doch der DNA-Abgleich ließ keinen Zweifel an der Identität der im Auto gefundenen Leichen.

Lesen Sie auch:
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Zufällig entdeckt:
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
22.10.2025
Leichenfunde
Kein Hinweis auf ein Fremdverschulden im Stausee
25.10.2025

Es bleibt rätselhaft
Ob je klar wird, was in der Nacht zum 12. September 2015 passiert ist, trauen sich Ermittler nicht zu sagen. Damals war das Duo nach einem Kartenspiel und laut Zeugen in alkoholisiertem Zustand Richtung Tschechien aufgebrochen. Möglich ist, dass sich die Freunde verirrt hatten, bei der Fährstation in den Stausee gefahren waren und dort hilflos ertranken.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
139.625 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
86.918 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Vor Ried – BW Linz
Derby gegen die „Ex“ ist absolut nichts Besonderes
Zwei Tote im See
DNA-Vergleich brachte nun traurige Gewissheit
Auto zerstört
18-Jähriger prallt in Kurve frontal in einen Lkw
Verdacht in Gmunden
Altstadtvilla brannte: Wurde das Feuer gelegt?
Haftstrafe
Mann stahl monatelang Pakete seiner Nachbarn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf