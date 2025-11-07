DNA-Vergleich brachte nun traurige Gewissheit

Es bleibt rätselhaft

Ob je klar wird, was in der Nacht zum 12. September 2015 passiert ist, trauen sich Ermittler nicht zu sagen. Damals war das Duo nach einem Kartenspiel und laut Zeugen in alkoholisiertem Zustand Richtung Tschechien aufgebrochen. Möglich ist, dass sich die Freunde verirrt hatten, bei der Fährstation in den Stausee gefahren waren und dort hilflos ertranken.