Sabalenka geht auf eigenen Coach los – der haut ab

In gewisser Weise habe ihr die Reaktion des Trainers sogar geholfen, so Sabalenka weiter: „Er hat mich wirklich wütend gemacht, und ich war wirklich gestresst und sauer auf ihn – und genau das hat mir geholfen, so Tennis zu spielen. Es war die richtige Entscheidung von ihm, mich einfach machen zu lassen.“ Auch gegen Coco Gauff konnte sich Sabalenka zwei Tage später in zwei Sätzen durchsetzen und steht damit bei drei Siegen aus drei Spielen – auch wenn sie dafür einen beleidigten Trainer in Kauf nehmen musste ...