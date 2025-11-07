Rossi muss sich mit Wild Carolina geschlagen geben

Minnesota Wild und der Vorarlberger Marco Rossi haben sich am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL knapp den Carolina Hurricanes geschlagen geben müssen. Sie fuhren auswärts eine 3:4-Niederlage ein, wobei sie zunächst zweimal in einem ereignisreichen ersten Drittel in Führung gegangen waren.