So geht es nach dem Kraftwerks-Ausfall weiter

Erst im September ging das Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun ans Netz. Jetzt ist es mit der Stromproduktion schon wieder vorbei. Aufgrund eines Isolationsfehlers beim Generator fällt das 480-Megawatt-Kraftwerk monatelang aus. Was genau passiert ist, ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Es habe einen Kurzschluss im Generator gegeben, heißt es vom Verbund auf „Krone“-Anfrage.