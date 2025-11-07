Trotz Fußfessel reihenweise Leute im Web abgezockt

Urteil noch nicht rechtskräftig

Angesichts von „massivsten Vorstrafen“ und den Anklagepunkten von diversen Internetbetrügereien und Diebstählen sowie eines überaus raschen Rückfalls müsse die Strafe dieses Mal empfindlich ausfallen, argumentiere die Richterin nach der Beratung mit den Schöffen in ihrer Urteilsbegründung. Neben fünf Jahren Haft muss der 30-Jährige auch den Schaden von dutzende Geschädigten bezahlen. „Es scheint sonst nichts zu helfen“, ergänzte die Vorsitzende. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.