Tschofenig vor Olympia: „Alles fängt bei null an“

Skispringer Daniel Tschofenig räumte mit Tournee-Krone und Weltcup-Sieg im vergangenen Winter groß ab. Der 23-jährige Kärntner startet damit als großer Gejagter in den Olympia-Winter. Der „Krone“ verriet Österreichs „Sportler des Jahres“ die Pläne.
„Krone“: Beim Weltcupfinale im März warst du heilfroh, dass die Saison vorbei ist. Hast du mittlerweile die Batterien wieder aufgeladen?
Daniel Tschofenig: Ja. Im Sommer war ich mit meiner Freundin rund vier Wochen in den USA und Kanada unterwegs. Das war richtig cool. Ich habe mir aber auch in der Vorbereitung, die eine oder andere ruhige Minute gegönnt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.