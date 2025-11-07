Tschofenig vor Olympia: „Alles fängt bei null an“

„Krone“: Beim Weltcupfinale im März warst du heilfroh, dass die Saison vorbei ist. Hast du mittlerweile die Batterien wieder aufgeladen?

Daniel Tschofenig: Ja. Im Sommer war ich mit meiner Freundin rund vier Wochen in den USA und Kanada unterwegs. Das war richtig cool. Ich habe mir aber auch in der Vorbereitung, die eine oder andere ruhige Minute gegönnt.