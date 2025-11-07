Vorteilswelt
Alle jagen Überflieger

Tschofenig vor Olympia: „Alles fängt bei null an“

Ski Nordisch
07.11.2025 06:54
Daniel Tschofenig startet als der große Gejagte in den Olympia-Winter.
Daniel Tschofenig startet als der große Gejagte in den Olympia-Winter.(Bild: Tröster Andreas)

Skispringer Daniel Tschofenig räumte mit Tournee-Krone und Weltcup-Sieg im vergangenen Winter groß ab. Der 23-jährige Kärntner startet damit als großer Gejagter in den Olympia-Winter. Der „Krone“ verriet Österreichs „Sportler des Jahres“ die Pläne.

„Krone“: Beim Weltcupfinale im März warst du heilfroh, dass die Saison vorbei ist. Hast du mittlerweile die Batterien wieder aufgeladen?
Daniel Tschofenig: Ja. Im Sommer war ich mit meiner Freundin rund vier Wochen in den USA und Kanada unterwegs. Das war richtig cool. Ich habe mir aber auch in der Vorbereitung, die eine oder andere ruhige Minute gegönnt.

