Die schwierige Suche nach einem Kommissars-Duo

Der Favorit der ÖVP, Finanzminister Magnus Brunner, hat bei den Grünen hingegen null Chancen. „Er betreibt nur kleingeistiges Sparen. In den nächsten Jahren muss die EU aber Geld in die Hand nehmen, um die Energiewende einzuleiten und es braucht Investitionen in die Netze“, so die Grünen.