Verkehr stößt heute mehr CO2 aus als 1990

Besonders starker Rückgang in Wien

Über alle Bundesländer hinweg zeigt sich: Die Verkehrsemissionen wurden seit 2019 und im Vergleich zum Höchststand 2005 reduziert – trotz Bevölkerungszunahme. Im Burgenland liegt der Rückgang gegenüber 2005 bei rund 15 Prozent. Wien konnte seit 2005 besonders stark reduzieren: rund 30 Prozent weniger CO2 aus dem Verkehr. Dahinter folgen Vorarlberg und Salzburg mit jeweils rund 20 Prozent.