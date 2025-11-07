Marko Arnautovic lässt mit Schlusspfiff alles raus

83. Spielminute in Belgrad: Lille-Keeper Berke Ozer schnitzt Roter-Stern-Kapitän Mirko Ivanic im Sechzehner um, sofort zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Arnautovic, der erst am Wochenende sein Comeback gegeben hatte und auch am Donnerstag mit Oberschenkelbeschwerden zu kämpfen hat, übernimmt die Verantwortung und netzt eiskalt ein.