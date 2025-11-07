Vorteilswelt
Matchwinner bei 1:0

Marko Arnautovic lässt mit Schlusspfiff alles raus

Europa League
07.11.2025 06:53
Große Emotionen bei Marko Arnautovic nach dem Schlusspfiff.
Große Emotionen bei Marko Arnautovic nach dem Schlusspfiff.(Bild: AP/AP Photo/Darko Vojinovic, Instagram/crvenazvezdafk)

Raus mit all den Emotionen! Nachdem er per Elfmeter im Europa-League-Spiel gegen LOSC das entscheidende 1:0 erzielt hatte, ging Marko Arnautovic beim Schlusspfiff so richtig ab. Für seinen Verein Roter Stern Belgrad war es der erste Saisonsieg im Europacup.

0 Kommentare

83. Spielminute in Belgrad: Lille-Keeper Berke Ozer schnitzt Roter-Stern-Kapitän Mirko Ivanic im Sechzehner um, sofort zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Arnautovic, der erst am Wochenende sein Comeback gegeben hatte und auch am Donnerstag mit Oberschenkelbeschwerden zu kämpfen hat, übernimmt die Verantwortung und netzt eiskalt ein.

Es sollte das einzige Tor des Abends bleiben, für die Serben bedeutete das der erste Sieg in der Europa-League-Saison.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautović küsste nach seinem Treffer den Rasen.
Europa League
Goldtor von Arnautovic! RS Belgrad besiegt Lille
06.11.2025

Viertes Pflichtspieltor
Mit vier Punkten darf der Hauptstadtklub weiterhin vom Aufstieg träumen – auch dank Marko Arnautovic, dessen Jubel nach Schlusspfiff keine Grenzen kannte. Für den 36-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in der laufenden Saison, das zweite in der Europa League.

Matchwinner bei 1:0
Marko Arnautovic lässt mit Schlusspfiff alles raus
